إرشادات مهمة للصحفيين قبل التصويت في انتخابات التجديد النصفي

وجه جمال عبدالرحيم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إرشادات مهمة للزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قبل عملية التصويت.ولفت عبد الرحيم، إلى ضرورة اختيار مرشح واحد فقط لمنصب نقيب الصحفيين.كما أشار إلى ضرورة اختيار 6 أسماء لعضوية مجلس النقابة في ورقة الانتخاب.. الاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.وأوضح أن تحديد تحت السن أو فوق السن يكون عند الفرز فقط حيث يتم اختيار الزملاء الـ 6 الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون من بينهم 3 تحت السن على الأقل.