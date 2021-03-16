مقتل وإصابة 7 من الأمن في هجوم بـ«هيرات» الأفغاني

لقي 3 من أفراد الأمن حتفهم في أفغانستان اليوم الثلاثاء جراء هجوم مسلح على سد "بشدان" الكائن بإقليم "هيرات".ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم هيئة تنظيم شؤون المياه إن الهجوم وقع على قوة أمن السد في الثالثة صباح اليوم وأسفر أيضا عن إصابة 4 من أفراد الأمن، فيما أضاف رئيس مشروع السد أن مسلحي جماعة "طالبان" قد هاجموا موقع عمل قريب من السد.وصرح المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهد بأن قوات الأمن تمكنت من قتل المهاجمين بعدما لاحقتهم باتجاه إحدى القرى، موضحا أن قوات الأمن قتلت 5 من عناصر "طالبان" ردا على الهجوم.. ومن جانبها، لم تعلق جماعة "طالبان" بشكل منفرد على الهجوم.