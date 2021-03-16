روسيا تتبرع بشحنة من لقاح «سبوتنيك V» لفيتنام

قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تبرعت بشحنة لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا لفيتنام.وأضاف، في تصريحات صحفية: إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، سلم شحنة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى الفيتنام.وذكر المكتب، أن روسيا قدمت هذه الشحنة، بدون مقابل، للجانب الفيتنامي، مضيفا أن نيكولاي باتروشيف،وصل إلى هانوي للمشاركة في المشاورات الروسية – الفيتنامية في مجال الأمن.وأشار المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إلى أنه بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، تم على متن طائرة "اليوشين -96"، التي نقلت الوفد الروسي برئاسة باتروشيف، شحن دفعة لقاحات "سبوتنيك في" التي تم التبرع بها لفيتنام.