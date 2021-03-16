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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:06 ص
زلزال
زلزال
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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اليوم الثلاثاء، حدوث هزتين أرضيتين فجر اليوم بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية من محافظة ديالى.

وقالت الهيئة، في بيانها الذي أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن الهزتين سجلتا في أوقات متقاربة الأولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (7) كم شرق قضاء خانقين، والثانية في تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (9) كم شرق خانقين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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