سريلانكا تعتقل زعيم «الجماعة الإسلامية»

أعلنت السلطات الأمنية في سريلانكا عن اعتقال "رشيد حج أكبر"، زعيم ما يعرف بـ"الجماعة الإسلامية"، إحدى أبرز جماعات الإسلام السياسي التي تعمل في سريلانكا وتقف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.وبحسب موقع "Indian Narrative"، يأتي اعتقال "رشيد حج أكبر" كجزء من الحملة المكثفة التي أطلقتها سريلانكا مؤخرا لمحاربة التطرف الديني ومواجهة خطر جماعات الإسلام السياسي المتطرفة.ونقلت وسائل إعلام محلية في سريلانكا عن المتحدث باسم الشرطة ديج أجيث روهانا، قوله إن شعبة التحقيقات في الإرهاب (TID) اعتقلت الزعيم السابق للجماعة الإسلامية (رشيد حج أكبر)، من منطقة ديماتاجودا، إحدى ضواحي كولومبو، يوم الجمعة الماضي، بتهمة "نشر التطرف في البلاد".وبحسب تقرير الشرطة، كان "رشيد حج أكبر" البالغ من العمر 60 عامًا، ينشر مقالات تدعو إلى التطرف في مجلة تابعة للجماعة الإسلامية، بهدف "الترويج للأيديولوجية الجهادية في سريلانكا".وكانت حكومة سريلانكا اتهمت الجماعة الإسلامية المتطرفة "التوحيد الوطنية" بالتورط في الاعتداءات الدامية التي ضربت الجزيرة في ابريل 2019 أثناء صلاة عيد الفصح، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا وإصابة أكثر من 500.وقالت صحيفة "ديلي نيوز السريلانكية"، إن اعتقال رشيد حج أكبر جاء في الوقت الذي دعت فيه لجنة التحقيق الخاصة بالإرهاب، والذي تم تشكيلها للتحقيق في سلسلة التفجيرات الدموية التي هزت البلاد واستهدفت الكنائس في عيد الفصح 2019، إلى حظر الوهابية في الجزيرة لأنها "تلهم التطرف الديني".وكانت سريلانكا أعلنت في مطلع هذا الأسبوع، دخول أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" حيز التنفيذ من أجل مكافحة التطرف الديني، وبموجب هذا القانون، تم فرض تدابير جديدة تمنح الحكومة سلطات واسعة تسمح بحجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سنتين بغاية "نزع التطرف".وتأتي تلك التدابير بعد أن أعلنت حكومة سريلانكا الجمعة الماضية، إنها ستحظر ارتداء النقاب وستغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية في أنحاء البلاد لمواجهة التطرف الديني، حيث أعلن وزير الأمن العام السريلانكي ساراث ويراسيكيرا في مؤتمر صحفي إنه وقع طلبًا لموافقة مجلس الوزراء على حظر النقاب لأسباب تتعلق بـ"حماية الأمن القومي"، وكإجراء يهدف إلى منع التطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي في البلاد.وفي بيان وزاري حول تقرير لجنة التحقيق الرئاسية، تعهد ويراسيكيرا باتخاذ إجراء ضد جميع من ثبت تورطهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هجمات عيد الفصح الإرهابية التي وقعت قبل عامين.وقال "ويراسيكيرا" أن جهاز المخابرات في سريلانكا وجد العام الماضي جناحا نسائيا دربه زهران هاشم، يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات عيد الفصح، لتنفيذ هجمات انتحارية في البلاد.