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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط ينخفض مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل زيادة المخزونات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:01 ص
نفط
نفط
وكالات
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انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19.

ونزل خام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 68.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، وكان قد هبط 0.5 بالمئة أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي 47 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح أسترازينكا بعد تقارير عن آثار جانبية محتملة على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ليس ثمة صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.
قوضت الجائحة الطلب على النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب بموجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف عمليات التكرير واستغرق عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.

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