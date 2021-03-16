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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليابان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:53 ص
رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح كورونا
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تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بايونتيك" للوقاية من فيروس كورونا، وذلك استعدادا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل.

وقال سوجا - فى تصريح للصحفيين وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بعد التقاط صورة في المركز الوطني للصحة العالمية والطب في طوكيو أثناء تلقي التطعيم "اعتقدت أنه سيكون مؤلما ولكن الأمر لم يكن سيئا للغاية، التطعيم جزء مهم للغاية من الإجراءات ضد فيروس كورونا، وعلينا تقديم جرعات اللقاح إلى الشعب في أسرع وقت ممكن".

ومن خلال تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمام الكاميرات، انتهج سوجا سير قادة العالم الآخرين الذين استغلوا تصوير عملية التطعيم كفرصة لبناء الثقة في اللقاحات المضادة لكوفيد، والذي تعهد بتأمين ما يكفي لسكان اليابان البالغ عددهم 126 مليون نسمة خلال الفترة الأولى من نصف هذا العام.

ومع ذلك، فإن شكوك الشعب الياباني تجاه اللقاحات قد يعيق طرحها، حيث قال 1ر63% فقط من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية شهر فبراير الماضي إنهم يريدون التطعيم ضد الفيروس التاجي، فيما قال 4ر27% إنهم لا يريدون، على ما يبدو بسبب المخاوف من الآثار الجانبية للقاح.

كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن سوجا سيسافر إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل للقاء الرئيس الأمريكي، ليصبح أول زعيم عالمي يلتقي بايدن بعد تسلمه مهام الرئاسة.

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