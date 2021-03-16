ظهور «كورونا الجنوب إفريقية» في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" إنه تم اكتشاف سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا المستجد في روسيا.وأضافت الهيئة في بيان لها أنه "لم يتم حتى الآن اكتشاف السلالة البرازيلية من الفيروس في الأراضي الروسية، حيث تم اكتشاف 28 شكلا من الانعزالات الجينية من النوع البريطاني، واثنين من النوع الجنوب إفريقي".وأكدت "روس بوتريبنادزور" اكتشاف طفرات أخرى من الفيروس في 16 حالة.