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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصين تتوقع تعافي الرحلات الجوية خلال 2021 لمستوى ما قبل كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:51 ص
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
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أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية أنه من المتوقع أن تشهد صناعة الطيران المدني في الصين تعافي رحلات الركاب الجوية إلى نحو 90% من مستوى ما قبل تفشي وباء (كوفيد-19)، وذلك خلال عام 2021.

وذكرت الهيئة –في بيان اليوم- أنه من المتوقع كذلك أن يعود حجم البضائع والبريد المنقولين جوا إلى مستوى ما قبل تفشي الوباء، داعية إلى بذل جهود لمساعدة شركات الطيران على تقليص الخسائر وزيادة الأرباح.

وأضافت الهيئة أن صناعة الطيران المدني في الصين تعاطت مع نحو 95ر23 مليون رحلة ركاب في فبراير، بارتفاع بلغ 1ر187% على أساس سنوي، وأن حجم البضائع والبريد المنقولين جوا ارتفع خلال الشهر نفسه بنسبة 7ر54% على أساس سنوي إلى 459 ألف طن.

وتابعت الهيئة أن "كوفيد-19" أكبر أوجه عدم اليقين التي تواجهها صناعة الطيران المدني، وإنها ستواصل تطبيق تخفيضات الضرائب والرسوم وتنفيذ سياسة قروض مواتية لحفز التعافي بشكل أكبر.

وتعاملت صناعة الطيران المدني الصينية –وفقا لبيانات الهيئة- مع 420 مليون رحلة ركاب في عام 2020، ما يعادل 3ر63% من حجم الرحلات خلال عام 2019. ولا تزال صناعة الطيران المدني الصينية الثانية على مستوى العالم من حيث رحلات الركاب وذلك للعام الـ15 على التوالي.

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