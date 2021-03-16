«الأرثوذكسية» تحتفل بعيد الأنبا «فليمون المغني» و«أبلابيوس»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد استشهاد أنبا "فليمون المغنى" والأنبا "أبلابيوس"،ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: "فيليمون هذا كان مغنيا لأريانوس والي أنصنا، وكان أبلانيوس مزمرا، وكانا صديقين حميمين واشتهيا أخذ إكليل الشهادة فدخل فيليمون يوما على الوالي واعترف بالسيد المسيح أمامه فأمر أن يرموه بالسهام".وواصل: "وحدث أن دخل بعده القديس أبلانيوس وفي يده المزمار، واعترف هو أيضا بالسيد المسيح فلما عرفه الوالي غضب جدا وأمر أن يرموه بالسهام هو الآخر".واختتم: "وفي أثناء ذلك رجعت السهام إلى ناحية الوالي فأصابت عينه فقلعتها، أما القديسان فقد أكملا جهادهما ونالا إكليل الشهادة".