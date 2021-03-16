«الأرثوذكسية» تحتفل بعيد الأنبا «فليمون المغني» و«أبلابيوس»
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:50 ص
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد استشهاد أنبا "فليمون المغنى" والأنبا "أبلابيوس"،
ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: "فيليمون هذا كان مغنيا لأريانوس والي أنصنا، وكان أبلانيوس مزمرا، وكانا صديقين حميمين واشتهيا أخذ إكليل الشهادة فدخل فيليمون يوما على الوالي واعترف بالسيد المسيح أمامه فأمر أن يرموه بالسهام".
وواصل: "وحدث أن دخل بعده القديس أبلانيوس وفي يده المزمار، واعترف هو أيضا بالسيد المسيح فلما عرفه الوالي غضب جدا وأمر أن يرموه بالسهام هو الآخر".
واختتم: "وفي أثناء ذلك رجعت السهام إلى ناحية الوالي فأصابت عينه فقلعتها، أما القديسان فقد أكملا جهادهما ونالا إكليل الشهادة".
ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: "فيليمون هذا كان مغنيا لأريانوس والي أنصنا، وكان أبلانيوس مزمرا، وكانا صديقين حميمين واشتهيا أخذ إكليل الشهادة فدخل فيليمون يوما على الوالي واعترف بالسيد المسيح أمامه فأمر أن يرموه بالسهام".
وواصل: "وحدث أن دخل بعده القديس أبلانيوس وفي يده المزمار، واعترف هو أيضا بالسيد المسيح فلما عرفه الوالي غضب جدا وأمر أن يرموه بالسهام هو الآخر".
واختتم: "وفي أثناء ذلك رجعت السهام إلى ناحية الوالي فأصابت عينه فقلعتها، أما القديسان فقد أكملا جهادهما ونالا إكليل الشهادة".