الحكومة التايلاندية تتلقى لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

أعلنت السلطات التايلاندية أنه تم تطعيم رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا، ووزراء آخرين بلقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا في مقر الحكومة صباح اليوم الثلاثاء.ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني عن الجنرال برايوت قوله "تم التحقق من عدم وجود أضرار جانبية من اللقاح، التطعيمات بدأت اليوم بمسؤولي الحكومة، لضمان السلامة وإضفاء الثقة لدى عامة الناس".وأضاف الجنرال برايوت: "أكثر ما يقلقني الآن هو ضمان وصول اللقاح إلى جميع الأشخاص في الفئات المعرضة للخطر في أسرع وقت ممكن"، مشددا أن منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية أكدتا سلامة لقاح أسترازينيكا.وخلال فترة المراقبة التي استمرت 30 دقيقة بعد التطعيم، ألقى رئيس الوزراء خطابا موجزا تم بثه مباشرة على صفحة مقر الحكومة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".وأشار إلى أنه تم توزيع 116.520 جرعة من لقاح كوفيد 19 في 13 مقاطعة وتم تلقيح 50388 شخصًا.وكان من المقرر أن يتم التطعيم يوم الجمعة الماضي لكن تم تأجيله إلى اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفت عدة دول أوروبية استخدام اللقاح بسبب تقارير عن ظهور أضرار جانبية في عدد قليل من المرضى، إلا أن الصحة العامة في تايلاند أكدت فعاليته ضد الفيروس وأن ليس به أي أضرار.