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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

120 مليونا و774 ألف إصابة بكورونا حول العالم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:45 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 672 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 120 مليونا وما يقارب من 774 ألف إصابة، تعافى منهم 97 مليونا وأكثر من 418 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليميا ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين استقرارا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 336 ألفا و327 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6،550 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1،275 وفاة)، وأمريكا (785 وفاة)، وروسيا (404 وفيات)، وإيطاليا (354 وفاة)، وفرنسا (333 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (45،045 إصابة)، والبرازيل (42،107 إصابات)، والهند (24،437 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط تركيا (15،503 إصابات)، وإيطاليا (15،267 إصابة).

ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (548،013 وفاة)، والبرازيل (279،602 وفاة)، والمكسيك (194،944 وفاة)، والهند (158،892 وفاة)، وبريطانيا (125،580 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالميًا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (30،138،586 إصابة)، والبرازيل (11،525،477 إصابة)، والهند (11،409،831 إصابة)، وروسيا (4،400،045 إصابة)، وبريطانيا (4،263،527 إصابة).

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