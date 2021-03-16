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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعير: القيادة السياسية تشعر بآلام المواطن وزيادة الرواتب تنشط السوق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:28 ص
الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشؤون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إنه بقرار زيادة مرتبات الحد الأدنى سيشعر العاملين برسالة القيادة السياسية التي تشعر بألامه وتحاول أن تراضيه وتسد احتياجاته.

وأضاف شعير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرئيس يريد أن يفعل وينجز كل شيء ويحقق كل حلم في أسرع وقت، ويريد أن ينقل البلد واهلها الى اعلى مكانه وأطيب حياة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تستكمل الإنجازات التي بدأتها، حيث تم إنشاء الطرق والجسور والسكن الحديث وقضى على العشوائيات ويحارب الجهل والأمراض ويرفع من شأن التعليم، كما يكمل بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والمساكن والطرق والاتصالات والنقل والزراعة والري وتقريبا في كل المجالات وفي وقت قياسي.

وأوضح شعير، أن قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور في مفاجأه عظيمة في أيام مباركة إلى 2400 جنيه وزيادة المعاشات 13%؜ وترقية المستحقين أسعد الشعب وتأكد أن الله رزقه برجل منا وواحد منا معجون وطنية ومصرية، امتلك حب الجميع لإخلاصه وصدقه وحبه لوطنه وأهل وطنه.

وأكد، أن هذا القرار المفرح للجميع والذي أسعد العاملين وأسرهم وأصحاب المعاشات سوف ينعكس إيجابا على تحسين حياة هؤلاء بل وسيكون له أثار إيجابية كبيرة على حركة السوق وبالتالي على الاقتصاد بشرط عدم زيادة أسعار السلع والخدمات وضبط السوق بفرض المزيد من الرقابة الحكومية وتفعيلها واستمرارها.

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