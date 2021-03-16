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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الإنجيلية» تستضيف لقاء «رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك» اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:23 ص
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
مونيكا جرجس
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ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم لقاءً بعنوان "رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك"، بمقر الهيئة الإنجيلية بالقاهرة.

يعقد المنتدى بمشاركة الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والفقيه الدستوري عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، الأستاذ الدكتور  حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نسعى في هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات فعالة لتقديمها إلى جهات الاختصاص، وبحث إمكانية تفعيل قرارات وقوانين تساهم في دعم العيش المشترك، خاصة في مؤسسات التنشئة المجتمعية".

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من قادة فكر المجتمع المصري من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

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