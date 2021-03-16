توقعات بتراجع أسعار أسهم شركات الطاقة الأوروبية اليوم

يتوقع محللون استمرار تراجع أسعار أسهم شركات الطاقة الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بسبب احتمالات تراجع أسعار النفط على المدى القريب وقوة الدولار.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى قرب أدنى مستوى له منذ يناير الماضي وهو ما يشير إلى وجود وفرة في إمدادات النفط الخام بالأسواق.وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بحلول الساعة الخامسة ونصف صباحا بتوقيت لندن بنسبة 7ر0% إلى 42ر68 دولار للبمريل في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر0% إلى 97ر64 دولار للبرميل.وتقول بلومبرج إن الأنظار ستتجه إلى أسهم شركات النفط الأوروبية العملاقة مثل رويال داتش شل وبي.بي وتوتال وإيني وريبسول إلى جانب شركات التنقيب مثل أكير بي.بي ولوندن.كان مؤشر ستوكس يوروب 600 الفرعي لأسهم شركات الطاقة قد تراجع أمس بنسبة 5ر1%، لينهي ثمانية أيام تداول من الارتفاع المطرد.