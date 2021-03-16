رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد بن زايد «أفضل شخصية دولية» في مجال الإغاثة الإنسانية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:18 ص
بن زايد
بن زايد
أ ش أ
طباعة
منح المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد " (ديساب) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية - ديهاد 2021، عرفانا دوليا لدعمه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تسلم الجائزة نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من قبل السفير جيرهارد بوتمان كرامر مدير "ديهاد" والمجلس الاستشاري العلمي العالمي "ديساب " وذلك على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

تعد الجائزة من الجوائز الرفيعة التي تمنح من قبل المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ"ديهاد " (ديساب) في مجالات الإغاثة الإنسانية العالمية، تقديرا للشخصيات والقيادات العالمية التي تقدم دورا بارزا في دعم المحتاجين حول العالم والمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية العاملة في مجالات الإغاثة الإنسانية.

موضوعات متعلقة

«التأمينات»: زيادة المعاشات 13% ستطبق من يوليو المقبل

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

استقالة المدير الفنى لنادى دينامو زغرب بعد الحكم بسجنه

ميسى يقود برشلونة للفوز على هويسكا 4-1 ليستعيد وصافة الدورى الإسبانى

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «To Sir، with Love» بقصر السينما

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتى

تفاصيل معركة نادرة بين نجيب محفوظ والعقاد

الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا بعنوان «المرأة والمجتمع المدنى» بالإسكندرية