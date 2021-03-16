56 مليار دولار.. إجمالي احتياطيات البنك المركزي العراقي

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي أن احتياطيات العراق من العملة الأجنبية تبلغ حاليا قرابة 56 مليار دولار.ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي العراقي قوله أن "إجمالي احتياطيات البنك المركزي العراقي تبلغ حاليا قرابة 56 مليار دولار وهي ماتزال ضمن حدود الكفاية".وذكر أن إجمالي الاحتياطيات من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 20% تقريبا خلال العام 2020، موضحا "لاتوجد لدى البنك المركزي العراقي خططا لزيادة الاستثمار بالذهب".وذكر المسؤول العراقي أن أجمالي مقدار الدين الداخلي في العراق يبلغ 63 ترليون و500 مليار دينار عراقي.