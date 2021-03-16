آليات الاحتلال تتوغل شمال غزة وسط إطلاق نار وتجريف

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في أراضي الفلسطنيين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف.وأفادت وكالة فلسطين الجديدة، بأن عددا من آليات الاحتلال توغلت في أراضي الفلسطنيين الزراعية شرق جباليا، انطلاقا من موقع "أبو صفية" العسكرية الجاثم على الشريط الحدودي، شرق البلدة وسط أعمال تجريف، وإطلاق قنابل دخانية، وفتحت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل متقطع في المكان.كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطنيين شرق البريج إنطلاقًا من بوابة السرحي، وقامت بأعمال تجريف، وسط تغطية على عملية التوغل بإطلاق قنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي الفلسطنيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها.