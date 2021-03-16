روبرت كوخ: إصابات كورونا تتسارع مجددا في ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الثلاثاء، إن إصابات كورونا تتسارع مجددا في ألمانيا، حيث ارتفعت الإصابات 20% في أسبوع واحد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.وكان معهد كوخ قد حذر من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا سترتفع بشكل كبير بحلول عيد الفصح أي في غضون ثلاثة أسابيع ما لم يتحرك السياسيون الآن.وجاء التحذير في أعقاب دعوة رئيس رابطة أطباء العناية المركزة في ألمانيا للعودة الفورية إلى الإغلاق.وقال كريستيان كاراجيانيدس للإذاعة الألمانية: إن انتشار السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا والأكثر قابلية للعدوى من فيروس كورونا يهدد بالدخول إلى الموجة الثالثة من انتشار الفيروس.