«تسجيل مهمل» قد يورط ترامب في تزوير الانتخابات الأمريكية

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن السلطات الأمريكية التي تحقق في احتمالية تزوير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات في ولاية جورجيا، قد عثرت على تسجيلا صوتيا للمحادثة التي جمعته بكبير محققي الولاية فرانسيس واتسون، في ملف مهمل على جهازه، بناء على طلب السلطات فحص السجلات.وتابعت الشبكة الأمريكية، أن هذا التسجيل الصوتي قد يكون خير دليل على اتهام ترامب، في محاولة قلب نتائج التصويت في ولاية جورجيا، إبان الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.يذكر أن سلطات ولاية جورجيا قد فتحت تحقيقا جنائيا في فبراير الماضي ضد ترامب، على خلفية شبهات بمحاولته قلب نتائج انتخابات الولاية.