بومبيو: واشنطن ستكون أقل أمانا إذا انضمت للاتفاق النووي الإيراني

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق، اليوم الثلاثاء، إن أميركا ستكون "أقل أمانًا" إذا انضمت إلى الاتفاق النووي "السيئ" مع إيران، مشددا على أن النظام الإيراني لا يفهم إلا لغة القوة وعندما أظهرناها تراجع بشدة، وذلك خلال تصريحات لوسائل إعلام أمريكية.وتابع بومبيو: "إذا تخلصت هذه الإدارة من حملة الضغط وعادت إلى الاتفاق السيئ الذي عقدته مع إيران عندما كان الرئيس باراك أوباما في منصبه، فستكون أميركا أقل أمانًا"، مضيفا: "سيكون الشرق الأوسط أقل أمنا، وستكون المنطقة بأكملها أقل استقرارا".وقال بومبيو: "الإيرانيون يفهمون القوة. إنهم يفهمون العزيمة ولقد أظهرنا ذلك. وعندما فعلنا تراجع الإيرانيون، ولم نصل إلى حيث كنا نأمل أن نحقق فيما يتعلق بحمل إيران على التنحي والدخول في اتفاق كان من شأنه أن يمنعها في الواقع امتلاك سلاح نووي، لكننا صنعنا الكثير من التقدم".