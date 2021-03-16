التحالف يدمر طائرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، نجاحه في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وفي وقت سابق من الأثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.