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محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 16 مارس 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:28 ص
برج القوس
برج القوس
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني، وتتلقى سيلًا من الاتصالات المهنئة بنجاحك.

عاطفيًا: العلاقة بالشريك على أفضل ما يرام، لا تفسح في المجال أمام المغرضين والمنافقين لتعكيرها.

صحيًا: قد تكون عرضة لارتفاع مفاجئ في الضغط وعدم انتظام دقات القلب جراء التعب المفرط.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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