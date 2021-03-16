حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 16 مارس 2021
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:24 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تتخلص من الشعور ببعض الارتباك، وترى ضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل ومماطلة.
عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل.
صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة.
مهنيًا: تتخلص من الشعور ببعض الارتباك، وترى ضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل ومماطلة.
عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل.
صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة.