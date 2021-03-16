العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

يصدر خبراء منظمة الصحة العالمية تقريرًا هذا الأسبوع سيكون هو الأهم من نوعه، لأنه من المفترض أن يجيب عن كافة التساؤلات التي يطرحها حول فيروس كورونا.جدير بالذكر أن التقرير يأتي بعد انتهاء زيارة الصحة العالمية للصين التي تعتبر منشأ الفيروس، وسيكون التقرير ثمرة تعاون بين اختصاصيين أرسلتهم منظمة الصحة وخبراء صينيين.يذكر أن الخبراء الدوليين الذين لم يسمح لهم بالتحقيق على الأرض إلا بعد عام على إعلان السلطات الصينية ظهور الفيروس، غادروا الصين منذ أكثر من شهر والتوتر يبدو واضحا.يأتي هذا فيما كثف الدبلوماسيون الأمريكيون والصينيون من تصريحاتهم، وطالب الطرف الأول بمزيد من "الشفافية" في حين أكد الطرف الثاني أن خبراء منظمة الصحة تمكنوا من إنجاز مهمتهم بفضل "التعاون العلمي" من قبل بكين.وبعد إقامة لمدة 4 أسابيع في ووهان، منها أسبوعان في الحجر الصحي في فندق، أنهى الخبراء الدوليون المشهود لهم من قبل نظرائهم في اختصاصاتهم المختلفة والذين كلفتهم منظمة الصحة العالمية بهذه المهمة، دون استنتاجات نهائية.وفي التاسع من فبراير، اكتفى الخبراء من الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي في ووهان دام ساعات بتقديم الفرضيات الأكثر ترجيحا في رأيهم واستبعدوا أخرى.