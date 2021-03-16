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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مراكز أمريكية تحذر: خطر كورونا موجود بشدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:56 ص
كورونا
كورونا
هدير سند
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حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه خطر ارتفاع جديد بإصابات فيروس كورونا المستجد حتى مع زيادة وتيرة إعطاء التطعيمات، وذلك بسبب تخفيف بعض الولايات قيودها، في حين يسافر كثيرون لقضاء عطلة الربيع، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الإثنين، إن "اقتراب الطقس الأكثر دفئا، يجعل الرغبة في الاسترخاء والتخلي عن الحذر أمرًا مغريًا، خاصة بعد فصل الشتاء القاسي الذي شهدنا خلاله للأسف أعلى مستوى من الحالات والوفيات بسبب الجائحة حتى الآن".

وفحصت إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة أكثر من 1.34 مليون شخص، الأحد، بزيادة 86 ألف شخص عن اليوم نفسه قبل عام، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية "كوفيد- 19" جائحة.

وتجاوز عدد المسافرين الذين فحصتهم إدارة النقل الأمريكية حاجز المليون يوميا منذ الخميس الماضي، وهو المعدل الأعلى منذ عام.

وفي حين أن السفر الجوي يقل كثيرا عن مستويات عام 2019، فإن المزيد من الأمريكيين يعودون إلى صعود الطائرات رغم توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض، التي تحذر من الرحلات غير الضرورية حتى بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم.

ورغم أن العديد من الكليات في الولايات المتحدة قلص إجازات الربيع في محاولة للحد من التجمعات ونقل العدوى، فإن كبار مسئولي إدارة الرئيس جو بايدن لا يزالون قلقين بشأن المسافرين الذين "يستمتعون باحتفالات عطلة الربيع من دون أقنعة"، وفق قول والينسكي.

وأشارت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض إلى أن الحالات "ازدادت في الربيع الماضي، وازدادت مرة أخرى في الصيف، وسوف ترتفع الآن إذا توقفنا عن اتخاذ الاحتياطات، فيما نستمر في تطعيم المزيد والمزيد من الناس".

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