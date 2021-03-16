اعتقال شخصين فى واقعة الاعتداء على شرطة الكابيتول

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جوليان خاطر من ولاية بنسلفانيا، وجورج تانيوس من وست فرجينيا، اعتقلا يوم الأحد بناء على شكوى رفعت في محكمة اتحادية في واشنطن، على خليفة اتهامهم في أحداث الكابيتول.وذكرت الوزارة أن خاطر وتانيوس كانا في مبنى الكابيتول الأمريكي وأن لقطات فيديو أظهرتهما وهما يقومان معا برش مواد على أوجه وأعين أفراد الشرطة مباشرة.وواجه كل من خاطر وتانيوس تهمة التآمر لإصابة شرطي، وثلاث تهم بالاعتداء على شرطي اتحادي بسلاح خطير وتهمة بإثارة اضطرابات مدنية وتهمة واحدة لعرقلة أو إعاقة إجراء رسمي، وتهم أخرى.