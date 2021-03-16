باكستان تسجل 2511 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 2511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 609 آلاف و964 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و595 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 573 ألفا و14 شخصا، مشيرا إلى أنه يوجد 23 ألفا و355 حالة نشطة.