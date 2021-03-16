كوريا الجنوبية تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 96 ألفا و380 حالة.وأفادت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1678 حالة.