رئيس الوزراء الكندى: طعّمنا 3 ملايين شخص ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تطعيم 3 ملايين شخص ضد كورونا في أنحاء البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال ترودو، اليوم الثلاثاء: "مع وصول المزيد من الجرعات وفتح المزيد من مراكز التطعيم، سيستمر هذا العدد في الارتفاع اليوم في مونتريال... قمت بزيارة أحد تلك المواقع لأشكر الأشخاص المشاركين في هذه الجهود للحفاظ على سلامتنا".وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في متابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في كندا يبلغ 909 آلاف و157 حالة، أما إجمالي حالات الوفاة بلغ 22 ألفا و463 حالة.