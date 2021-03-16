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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحمى الغدية.. أحدث أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:57 ص
الإصابة بفيروس كورونا
الإصابة بفيروس كورونا
هدير سند
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كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن كثيرًا من المصابين بفيروس كورونا، أصيبوا بما يعرف بـ«الحمى الغدية»، خاصة إن استغرقت الإصابة وقتًا طويلًا، حيث  ذكر خبراء طبيون أن الحمى الغدية مرض فيروسي، ينتشر عن طريق اللعاب، ويسمى بـ«مرض التقبيل»، ويطلق على الفيروس المسبب له اسم «ابشتاين بار».

وأضاف التقرير، أن مواقع طبية أيضًا قالت إن بعض الفيروسات الأخرى يمكن أن تسبب الإصابة بهذه الحمى، وهو ما يرجح صلة هذا الفيروس بكورونا، لكنه يختلف عنه أن يبقى كامنًا في خلايا الجسم للأبد.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن علماء توصلوا إلى اكتشاف مثير، كون بعض فحوص الدم للمصابين بكورونا أظهرت وجود فيروس «ابشتاين بار»، المسبب لمرض الحمى الغدية، ومن أبرز أعراضه: «الإرهاق الشديد والطفح الجلدي والحمى والصداع، وقد يطال في بعض الأحيان الكبد والطحال»، مشيرة إلى أن واحدًا من كل 10 مصابين بالوباء لفترة طويلة يعانون من التعب المستمر وآلم في العضلات وضيق في التنفس.

ومن بين هؤلاء المصابين، امرأة في بريطانيا أصيبت العام الماضي بفيروس كورونا، واعتقدت أن الأمر انتهى بعد قليل، لكنها عانت لفترة طويلة من إلتهاب في الحلق وقروح باردة وتهيج الجنوب الأنفية وأيام من الإرهاق الشديد، وتبين بعد إجراء فحص الدم وجود فيروس «إبشتاين بار».

ورصدت الاختبارات الخاصة بالأجسام المضادة، نشاط هذه الأخيرة ضد فيروس «ابشتاين بار»، مما يعني أن الجسم بدأ في محاربته.

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