الكتل البرلمانية التونسية تحسم سحب الثقة من الغنوشى.. اليوم

قال المنجي الرحوي، القيادي في «الجبهة الشعبية اليسارية» المعارضة في تونس، إن عددًا من رؤساء الكتل البرلمانية التونسية، وبعض النواب غير المنتمين، سيعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعًا للتأكد من جدية بعض الأطراف السياسية في مضيها نحو سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة.وتقود عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مخطط سحب الثقة، الذي انطلقت فيه للمرة الثانية خلال شهر يناير الماضي، بعد فشلها نهاية يوليو في كسب التصويت ضد الغنوشي.فيما قال محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي، في تصريحات إعلامية لوسائل إعلام تونسية محلية: إن حركة النهضة «تشكل تهديدًا وخطرًا على تونس»، مؤكدًا أنها «تنظيم خطير على مصلحة الدولة»، مبرزًا أن علاقة حزبه بحركة النهضة تروم الحفاظ على المسار الديمقراطي، وأنه مستمر في نقدها بسبب «تمويلاتها غير الشرعية، ومحاولات وضع اليد على الإدارة والقضاء».من جهة ثانية، أكد محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالبرلمان، أنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة ضد راشد الخياري، النائب المستقل، وذلك على خلفية تسريبه لتسجيل صوتي «مفبرك»، حسب تعبيره.