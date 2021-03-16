رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكتل البرلمانية التونسية تحسم سحب الثقة من الغنوشى.. اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:55 ص
المنجي الرحوي
المنجي الرحوي
أمينة ذكى
طباعة
قال المنجي الرحوي، القيادي في «الجبهة الشعبية اليسارية» المعارضة في تونس، إن عددًا من رؤساء الكتل البرلمانية التونسية، وبعض النواب غير المنتمين، سيعقدون اليوم الثلاثاء اجتماعًا للتأكد من جدية بعض الأطراف السياسية في مضيها نحو سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة.

وتقود عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مخطط سحب الثقة، الذي انطلقت فيه للمرة الثانية خلال شهر يناير الماضي، بعد فشلها نهاية يوليو في كسب التصويت ضد الغنوشي.

فيما قال محمد عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي، في تصريحات إعلامية لوسائل إعلام تونسية محلية: إن حركة النهضة «تشكل تهديدًا وخطرًا على تونس»، مؤكدًا أنها «تنظيم خطير على مصلحة الدولة»، مبرزًا أن علاقة حزبه بحركة النهضة تروم الحفاظ على المسار الديمقراطي، وأنه مستمر في نقدها بسبب «تمويلاتها غير الشرعية، ومحاولات وضع اليد على الإدارة والقضاء».

من جهة ثانية، أكد محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالبرلمان، أنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة ضد راشد الخياري، النائب المستقل، وذلك على خلفية تسريبه لتسجيل صوتي «مفبرك»، حسب تعبيره.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة استعانة طالبة بـ«بلطجية» لتنتقم من صديقتها في المعادي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

هزتان أرضيتان قرب «ديالى» العراقية

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

استقالة المدير الفنى لنادى دينامو زغرب بعد الحكم بسجنه

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «To Sir، with Love» بقصر السينما

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتى

تفاصيل معركة نادرة بين نجيب محفوظ والعقاد

الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا بعنوان «المرأة والمجتمع المدنى» بالإسكندرية