البرازيل تستبدل وزير الصحة للمرة الرابعة منذ تفشى كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عزمه تعيين الطبيب مارسيلو كيروجا وزيرًا للصحة في الحكومة، وهو رابع شخص يتولى هذه المنصب منذ تفشي جائحة كورونا، مع تدهور النظام الصحي في البلاد والارتفاع الكبير في عدد الإصابات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.وقال «بولسونارو»، خلال لقاء مع أنصاره في قصر ألفورادا الرئاسي: «تقرر الآن بعد الظهر تعيين الطبيب مارسيلو كيروجا في منصب وزير الصحة»، مضيفًا أن العملية الانتقالية مع الوزير الحالي ادواردو بازويلو سوف «تستغرق من أسبوع الى اثنين»، ومن المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري، اليوم الثلاثاء.وكان وزير الصحة البرازيلي السابق، إدواردو بازويلو،قد أعلن أن بلاده طلبت الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» و38 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، حيث تخطط البرازيل لتلقي جميع السكان اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.