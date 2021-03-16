منتج «سبوتنيك V»: ضغوط أمريكية لمنع شراء لقاح كورونا

قال منتج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إن محاولات الولايات المتحدة لمنع الدول من شراء اللقاح الروسي "عمل غير أخلاقي".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد الحساب الرسمي للقاح الروسي، أن منتجي اللقاح اطلعوا على التقرير السنوي لوزارة الصحة الأمريكية لعام 2020، الذي جاء فيه أن الولايات المتحدة بذلت جهودا عبر مكتب الملحق لشؤون الصحة لمنظمة الدول الأمريكية، "لإقناع" البرازيل ودول أخرى في أمريكا اللاتينية بعدم شراء اللقاح الروسي.وأوضحت السلطات الأمريكية في التقرير أن هذه الجهود تأتي في إطار "الحيلولة دون مساعي بعض الدول" مثل روسيا وكوبا وفنزويلا لتعزيز نفوذها في المنطقة بهدف "تقويض أمن الولايات المتحدة".وقال منتج اللقاح الروسي تعليقا على ما ورد في التقرير، إن روسيا "على قناعة تامة بأنه يجب التعاون من أجل إنقاذ حياة الناس، والجهود الرامية لمنع توريد اللقاح غير أخلاقية وتتسبب بالوفيات".