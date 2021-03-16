اليوم.. «الوفاق» الليبية تسلم السلطة لحكومة الدبيبية

تسلم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، برئاسة فايز السراج، اليوم الثلاثاء، السلطة إلى الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد الحميد الدبيبة، وسط دعوات للتحقيق مع مسئوليها في شبهات الفساد التي تلاحقهم ومطالبات لمنعهم من السفر.وكان ديوان المحاسبة في ليبيا، قد أصدر تقريره لعام 2019، وثق فيه تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب وهدر المال العام.كما حمل التقرير حكومة الوفاق المسئولية عن ضياع ونهب أموال الدولة مما يستلزم الملاحقة القانونية لرجال حكومة الوفاق.فيما تقدمّ النائب بالبرلمان مصباح أحومة ببلاغ للنائب العام، طلب فيه منه التحفظ على السراج والمسؤولين التابعين له، وإصدار قرار بمنعهم من السفر، والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام.كما طلب رئيس جهاز الأمن القومي الليبي محمد حتواش من البرلمان رفع الحصانة عن موظفي الدرجة الأولى والثانية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتهم وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والتحفظ ومنعهم من السفر.