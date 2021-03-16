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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل إنتاج لقاح «أسترازينيكا» فى المكسيك حتى مايو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:46 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
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أفاد دبلوماسيون في تصريح لوكالة "رويترز"، بأن إنتاج لقاح "أسترازينيكا" في المكسيك سيتأخر حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.

وقال دبلوماسي كبير إن المكسيك طلبت من الولايات المتحدة رفدها بكميات من لقاح "أسترازينيكا" المتوفر لديها إلى جانب اللقاحات الأخرى.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد صرح بأنه على الرغم من عدم توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن تبادل لقاحات كورونا، إلا أن البلدين سيدرسان هذه الاحتمالات، فيما أعلن البيت الأبيض عدم وجود خطط لدى الولايات المتحدة لمشاركة جزء من إمدادات لقاح كورونا مع أي دولة حتى الآن.

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