إصابة شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة أن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.وقال مهدي حمدان من مركز الجلزون للإعلام المجتمعي لوكالة "وفا"، إن القوات أطلقت الرصاص الحي صوب فتيين أثناء تواجدهما في ضاحية الياسمين قرب مستوطنة بيت إيل.وأفادت إذاعة "صوت الأقصى" بأنهما نقلا للمستشفى لتلقي العلاج.