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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «To Sir، with Love» بقصر السينما

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:10 ص
فيلم To Sir، with
فيلم To Sir، with Love
نضال ممدوح
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ينظم قصر السينما بجاردن سيتي٬ في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرضًا للفيلم الروائي الكلاسيكي الطويل To Sir، with Love أو "إلى أستاذي مع الحب"٬ من بطولة أول أفروأمريكي يحصل على جائزة الجولدن جلوب٬ وأول ممثل أسود يضع قبلة على وجه فنانة بيضاء٬ سيدني بواتييه.

الفيلم من إنتاج 1967 وتبلغ مدة عرضه 105 دقائق٬ ومن إخراج جيمس كلافيل، وشارك بواتييه بطولة الفيلم كل من: جودي جيسون٬ كريستيان روبرتس٬ سوزي كيندال٬ باتريشيا روتلدج٬ وجيوفري بايلدون.

تدور أحداث الفيلم حول "بلاك بورد جنجل" مدرس في مدرسة ثانوية اشتهر طلابها بالشغب والعنف٬ يتعامل مع الأطفال المتمردين في الأحياء الفقيرة في إيست إند في لندن، غير قادر على العثور على عمل كأستاذ هندسة٬ يأخذ وظيفة المدرسة الثانوية في الحي ذي الأغلبية البيضاء حتى يتمكن من العثور على شيء أفضل.

لكنه يأخذ دوره على محمل الجد ويستخدم أساليب غير تقليدية لتشكيل الأطفال المضطربين إلى الشباب ذوي السلوك الحسن، وكسب احترامهم والصداقة على طول الطريق.

قصة فيلم To Sir، with Love تم إنتاجها وصياغتها فيما بعد في أكثر من فيلم سينمائي وعمل مسرحي٬ ونذكر منها هنا في مصر مسرحية "مدرسة المشاغبين" والتي تحولت لفيلم سينمائي أيضا بنفس العنوان من بطولة نور الشريف وعبد المنعم مدبولي وسيد زيان.

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