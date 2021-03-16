بينى توماس: «مارك» يحكم العالم ويجب تفكيك «فيس بوك»

قال رئيس التخطيط العالمي في شركة "فيسبوك" بيني توماس إن قوة الشركة توازي قوة بلد ويجب تفكيكها، معتبرا أن "التاريخ لم يعرف ملكا حظي بقوة مارك زوكربيرج".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال توماس لـ"Project Veritas": "لا يوجد ملك في تاريخ العالم حكم ملياري شخص، لكن زوكربيرج فعل ذلك".وأكد توماس أن "فيسبوك" يتسبب في "الكثير من الضرر" في العالم.وقال: "تحتاج الحكومة الأمريكية إلى التدخل وتفكيك جوجل وفيسبوك"، مضيفا أن "القيام بذلك سيكون أفضل للعالم".ويعتبر توماس أول شخص يطالب بمزيد من التنظيم الحكومي لعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.ولطالما اتهم الجمهوريون هذه الشركات بالتمييز ضد المحافظين، حيث طالب الرئيس السابق دونالد ترامب الكونغرس مرارا بإلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات، التي تمنح منصات التواصل الاجتماعي حصانة من المقاضاة على المحتوى المنشور على مواقعها.