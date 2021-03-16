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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:53 ص
الست زكى
الست زكى
خالد حماد
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تصدر قريبًا عن دار حكايات للنشر والتوزيع متتالية قصصية للكاتبة الصحفية والقاصة إلهام الجمال، بعنوان "الست زكي".

وتأتي متتايلية "الست زكي" لإلهام الجمال بعد غياب دام لما يقرب من سبعة أعوام عن الساحة الأدبية، وتضم المتتالية 15 قصة تسرد فيها الكاتبة تفاصيل الحياة عن الريف المصري في الفترة الممتدة ما بين الخمسينات وحتى الثمانينات، ذلك من خلال مشاهد متداخلة ما بين حياة الأم التي يحمل الكتاب اسمها وبين حياة الطفلة إلهام الجمال.

والمتتالية تهديها إلهام لوالدتها (الست زكي) والتي حرصت على أن يتصدر الغلاف صورتها في شبابها في منتصف الستينات، والذي برع الفنان حسن الحلوجي في تقديمها كغلاف للكتاب.

وعن سبب اختيار إلهام الجمال العنوان "الست زكي" تقول لـ"الدستور": "يرجع اختياري للعنوان بهذا الأسم لأنه لأمي، وطول الوقت الناس بتستغرب اسمها، لذا جاءت المجموعة لها وعنها ولم أجد أفضل من أن يتصدر اسمها غلاف المتتالية".

وتشير إلهام الجمال إلى أن المتتالية جاءت أقرب للسيرة الذاتية لوالدتها، وذلك عبر مجموعة مشاهد ومواقف حقيقية علقت في ذاكرتها منذ الطفولة، ومن حكايات والدتها عن حياتها إلى جانب الجزء التخييلي وربط الواقع بالمتخيل.

ولفتت إلهام الجمال إلى أن المتتالية بها قصة تحت عنوان "الغرقانة" تسرد فيها مشهد موت عمتها غريقة في البحر، وهذا الموقف حدث قبل ميلادها بسنوات، وكان من حكايات والدتها وظل عالقا في ذاكرتها فكتبتها كما لو كانت حضرته وشاهدت تفاصيله بنفسها.

واختتمت إلهام الجمال بأن المتتالية "كتبت في شهر وأسبوع، وجاءت بمثابة دفعة واحدة، وذلك بعد ابتعاد عن الكتابة دام أكثر من سبع سنوات، وذلك لأسباب متعلقة بظروف الحياة والأمومة".

تجدر الإشارة إلى أن "الست زكي" هو الكتاب الرابع في مشوار إلهام الجمال الأدبي، حيث صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "دبوس مشبك" في 2008، ورواية بعنوان "جنوبلان" في 2012، ومجموعة نصوص نثرية بعنوان "أنوثة" في 2014.

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