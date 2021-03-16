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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:32 ص
عبدالرحمن الجسمي
عبدالرحمن الجسمي
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وافق نادي ويجان أتليتك الإنجليزي، والذي وضع تحت الحراسة منذ يوليو 2020، على صفقة استحواذ من شركة فونيكس 2021 ليمتد التي يمتلكها رجل الأعمال البحريني الشهير عبدالرحمن الجسمي، في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول 31 مارس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن هذه الصفقة تأتي بعد شهور من الغموض حول موقف النادي المتعثر ماديًا، والذي أدى إلى هبوطه من دوري البطولة الإنجليزية " تشامبيونشيب" إلى دوري الدرجة الأولى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن طلال الحماد، والذي من المتوقع أن يُعين رئيسًا للنادي، قوله إن الملاك الجدد يرغبون في استعادة "الفخر" بالنادي من جديد.

و أضاف الحماد أن المجموعة التي يقودها الجسمي "متحمسة" بشأن المستقبل لكنها تدرك أنها "ستكسب" ثقة الجماهير "من خلال الأفعال وليس الأقوال".

وفشلت صفقة بيع النادي شابقا إلى شركة أسبانية في يناير من العام الجاري، بعد رفض الصفقة من قبل رابطة دوري الـ"تشامبيونشيب".

ويحتل ويجان المركز الحادي والعشرون في دوري الدرجة الأولى، ويتطلع إلى تجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى، ولا يزال بدون مدير فني دائم، وذلك بعد رحيل جون شيريدان للانضمام إلى سويندون تاون في نوفمبر الماضي.

يذكر أن هناك عددا من اللاعبين المصريين لعبوا من قبل لنادي ويجان، على رأسهم أحمد حسام "ميدو"، وعمرو زكي والذي نجح في إحراز 10 أهداف تصدر بها مسابقة البريميرليج خلال الفترة من سبتمبر 2008 وحتى يناير 2009.

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