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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا بعنوان «المرأة والمجتمع المدنى» بالإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:18 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى تحت عنوان "المرأة والمجتمع المدني، وذلك وفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

وأقيم الصالون الثقافي في إطار احتفالات الأوبرا بيوم المرأة العالمي، حيث استضاف ٤ شخصيات نسائية أبدعن في مجالات مختلفة وكان لهن أثر بالغ في مجالات الفن والعمل الاجتماعي وإثراء المجتمع المصري، هن الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة راندة البسطاويسى رئيس مؤسسة وسيلة للخير، والمهندسة علا محيلبة عضو المجلس القومي للمرأة.

وتناول الصالون - الذى أداره الإعلامى جمال الشاعر - عددا من القضايا والتحديات التى تواجه المرأة ودورها فى تنمية المجتمع المصرى، كما استعرض اللقاء تجارب المشاركات ومشوار كل منهن لتحقيق النجاح على المستويين المهنى والأسرى.

وتخلل اللقاء فاصلا غنائيا من الطرب الأصيل قدمته فرقة "تخت شرقى" بقيادة دكتور على الخبيرى.

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الثقافة

الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا بعنوان «المرأة والمجتمع المدنى» بالإسكندرية

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