ليل المحو نهار الذاكرة.. محاولة لتأمل تاريخ طويل بإتساع قرن

صدر مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ كتاب جديد للروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله٬ تحت عنوان:" ليل المحو نهار الذاكرة" والكتاب يضم مقالات وشهادات٬ في محاولة لتأمل ربع قرن مضى، تبدلت فيه الأحوال، ولم تزل.يتابع نصر الله في مقدمته للكتاب: ومحاولة لتأمل تاريخ طويل بإتساع قرن، شهد صعود إمبراطوريات وأفول أخرى، وتغير أقنعة ما لبث أن غدا تغيرًا في الوجوه، وحكاية شعب، رغم ذلك كله، يدرك أن فلسطين وجهـه وقلبه وقِبلته.ومحاولة لتأمل الثقافة، عربيًا، وفلسطينيًا، ودورها، وإشعاعها رغم محاولات خنقها ومحوها، ومحاولة لتأمل مأزق عدو، رغم كل ما حققه من انتصارات، لم يستطع أن يضع نقطة في آخر سطر صراع وجودنا معه، ومحاولة لتأمل وهْـمِ أولئك الذين يعتقدون، طائعين أو مرغمين، أن ثمة أفراحًا يمكن أن تكون في حفلات رقصهم مع الضباع.هذه المقالات (المختارة) كُتِبتْ ونُشِرَتْ على مدى خمس سنوات، في جريدة "القدس العربي"، في حين نُشرت الشهادات في صحف ومجلات أخرى، وبعضها قدِّم في مؤتمرات، وقد تمّ ترتيب محتويات الكتاب في ثلاثة أقسام، مع مراعاة تسلسل تواريخ نشرها في القسم الثاني، لأن هذا الترتيب أشبه ما يكون بالتطوّر الدرامي الذي عصف بفلسطين ومواقف الأنظمة العربية منها في سنوات غادر فيها كلّ رماديّ موقعه ليلتحم بالظلام الكبير.هذا الكتاب محاولة لقول شيء ما، في هذا كلّه، كي لا يُقال ذات يوم: لماذا صمتَ الشعراء والكتاب والفنانون.