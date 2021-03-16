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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استقالة المدير الفنى لنادى دينامو زغرب بعد الحكم بسجنه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:15 ص
زوران ماميتش
زوران ماميتش
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أعلن زوران ماميتش، المدير الفني لنادي دينامو زغرب، استقالته بعد الحكم عليه لمدة 4 سنوات وثمانية أشهر على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي والفساد، وذلك قبل أيام من مواجهة توتنهام الإنجليزي بكرواتيا في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن المحكمة العليا قضت أيضًا، بالسجن ضد شقيق ماميتش، زدرافكو، المدير التنفيذي السابق لدينامو، وكذلك مسؤول الضرائب السابق ميلان برنار.

وقد واجه المتهمون الثلاثة تهم بالتهرب الضريبي بمبلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني، واختلاس 13 مليون استرليني من انتقالات اللاعبين.

ونقلت «بي بي سي» عن زوران قوله: «رغم أنني لا أشعر بالذنب قدمت استقالتي كما قلت سابقا إنني سأفعل إذا تأكد الحكم وأتمنى التوفيق للنادي».

ومن المقرر أن يستضيف بطل كرواتيا فريق توتنهام، يوم الخميس، في إياب دور 16 بالدوري الأوروبي، وقد أعلن النادي أن دامير كرزنار سيتولى منصبه السابق كمدير فني للفريق.

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