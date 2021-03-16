عبدالدايم: مسرح المواجهة يهدف إلى نشر التنوير فى ربوع مصر

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا٬ عروض مسرح المواجهة والتجوال في المحافظة السادسة، ضمن الخطة التي تستهدف خلالها وزارة الثقافة 14 محافظة حتي يونيو 2021.وشهدت العرض المسرحى "ولاد البلد"، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والقيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.وقالت عبد الدايم إن مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى نشر الوعي والتنوير في ربوع مصر والتصدي للتعصب، فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنسانى وتنمية الفكر من خلال طرح القضايا المعاصرة.وأشارت إلى أن العرض المسرحي "ولاد البلد" سيطوف عددا من قرى ومراكز محافظة قنا، منها المراشدة، المعانا، الكراتية، ونجع قطيب بدشنا، بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية بنقل المنتج الابداعى إلى مختلف القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا.وأضافت أن الوزراة تعمل حاليا على التوسع في أنشطتها بالقرى والمحافظات، وأكدت أنه جارٍ حاليا تقديم 150 ليلة عرض على مدار الأربعة أشهر القادمة في 14 محافظة، حيث تم الانتهاء من 50 ليلة عرض في 6 محافظات هي البحيرة٬ أسيوط، الغربية، قنا٬ كفر الشيخ، بورسعيد والمرحلة المقبلة تضم 8 محافظات هي مرسى مطروح، المنيا٬ بنى سويف، البحر الأحمر برأس غارب وحلايب وشلاتين، الفيوم، سوهاج، الأقصر والإسماعيلية.وقالت إن الوزارة تتطلع للوصول إلى أكثر من 600 ليلة عرض بنهاية العام الحالي، وأن محافظات الجمهورية ستشهد تقديم عدد من العروض المسرحية، حيث يصل عددهم لـ 9 عروض بدأت من فبراير الماضي وتستمر حتي يونيو المقبل.من جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها وزارة الثقافة في قرى ونجوع المحافظة والتي تحمل رسائل ايجابية تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.كما افتتحت وزيرة الثقافة ومحافظ قنا معرض الفنانة التشكيلية منال أبو الحسن من فتيات محافظة قنا ويضم 60 عمل متنوع ما بين بورتريه وخط عربي وطبيعة صامتة من الفحم والأكريلك والزيت، بالإضافة إلي الأشغال اليدوية من الخرز وعرائس الاميجرومي.