رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفارابى تطرح كتاب «إشراق المنهاج - الجدل بين العقل والنقل»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:48 ص
إشراق المنهاج
إشراق المنهاج
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتابًا جديدًا بعنون "إشراق المنهاج – الجدل بين العقل والنقل"، للباحث الدكتور ابن النيل الصيرفي٬ الأستاذ السابق بجامعة القاهرة.

ويشير المؤلف في مقدمته للكتاب إلى أن: رسالة الكتاب هي إعلاء كلمة منهاج الله، "الكشف" عنه وتأصيله، قضيته هي قضية المتشابه الذى استغلق على الجمع، تطاحنوا عليه إلى حد الكفر والتكفير، تشتتوا شيعًا وتخلفوا وفقدوا أسباب الاستخلاف في الأرض منذ الانحسار في الأندلس، ما يعني وعورة البحث فيه وقصور أدوات الاستدلال والتأويل لاستكناه مقاصد تنزيل الرسالة الخاتمة شرعة ومنهاجًا.

تفصلت الأولى الشرعة بالبحث، أما الثاني المنهاج فما زال مطمورًا ومعه الإعجاز الإلهي يترى في الزمن دون مقتضى بعث الرسل. طرائق الاستدلال المعروفة عجزت عن الكشف عن المنهاج، ولا سبيل إليه بالوضعيات، إشراق المنهاج يلتزم أدوات استدلال وتأويل نقلية لم يقف عليها أحد من قبل، بمعنى تدبّر القرآن بمعاول قرآنية، تفتح أبواب المنهاج وتستنير دروبه الوعرة، من منظور أن متشابه القرآن في تعقيده وتشابك أكنته يماثل ما خلق الباري سبحانه من أحياء وكواكب ونجوم وبنان الإنسان، الإعجاز الأعظم للقرآن الذي حير العقول منذ الوحي، فقد عاد القرآن مهجورًا.

قضيتان أساسيتان في مكتشف المنهاج هما السبع المثاني والجدل. الأولى هي بنية المنهاج وأركانه. أما الثاني فمتمركز في عصب الأولى. السبع المثاني كما يعرّفها الكتاب هي كليات الوجود، لا ترقى إليها فلسفة وضعية في الإلمام وإحكام ما بين أيدي البشر في شتى مجالات الفكر.

يتناول الكتاب الثلاث مكتشفات بصورة مجملة وافية البيان، من المأمول التفصيل عليها فيما يلي من أجزاء الكتاب الذي تتخلّله قضايا أخرى في مقدمتها قضية الاستدلال والتأويل، وقضية الاتفاق بين العقل والنقل، المقابلة بينهما لبسط المصطلح. كذلك الإعجاز العلمي والإسهامات الإسلامية في النهضة الأوروبية، ضمنها فلسفة الجدل والتنوير. في تطبيق المثاني تنفرد أفكار نصر أبو زيد بالمثل السوء الذي عليه الشرح والتبيين. الكتاب بدسمه وجديته لا مثيل له على ساحة الفكر، زاخر بالأطروحات العلمية.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

«التأمينات»: زيادة المعاشات 13% ستطبق من يوليو المقبل

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

احسب مرتبك.. 500 جنيه حد أدنى في زيادة أجور الموظفين

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

ميسى يقود برشلونة للفوز على هويسكا 4-1 ليستعيد وصافة الدورى الإسبانى

ليفربول يحقق فوزا صعبا على ولفرهامبتون 1-0 فى الدورى الإنجليزى

تفاصيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021 اليوم.. وقيمة الحد الأدنى للأجور

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

تفاصيل معركة نادرة بين نجيب محفوظ والعقاد

الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا بعنوان «المرأة والمجتمع المدنى» بالإسكندرية

عبدالدايم: مسرح المواجهة يهدف إلى نشر التنوير فى ربوع مصر

سامى السلامونى: أهم مخرجى العالم بدأوا نقادًا فى السينما