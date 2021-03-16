رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتاة بسوهاج تحاول الانتحار بابتلاع ٥ مشابك غسيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:42 ص
ابتلاع ٥ مشابك غسيل
ابتلاع ٥ مشابك غسيل
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي حالة لفتاة حاولت الإنتحار بطريقة غريبة عندما حاولت التخلص من حياتها بابتلاع عدد من مشابك الغسيل.

ونجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي أمس الاثنين في إجراء عملية جراحية استكشافية لإستخراج 3 مشابك كاملة بمعدة مريضة و5 أطراف أخرى منفصلة لمشابك بأمعاء نفس المريضة " ادعاء ابتلاع أجسام غريبة بغرض الانتحار".

واستغرقت العملية 5 ساعات تحت قيادة الدكتور محمد أبو سديرة مدرس مساعد الجراحة العامة وبمساعدة كلا من الدكتور محمود ناصر والدكتور ادهم قدري بالإضافة إلى أطباء التخدير دكتور محمود عبداللطيف ودكتور احمد جمال ودكتور محمد يوسف.

وعلى الرغم من صعوبة هذه الحالة إلا أنها لم تكن الاولى التي تستقبلها مستشفى سوهاج الجامعي وتتعامل معها بشكل احترافي.

كما قام الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب والدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي بالمرور على الحالة للاطمئنان عليها بعد خروجها من غرفة العمليات، متقدمين بالشكر للفريق الطبي لسرعة الاستجابة والتعامل مع الموقف باحترافية.

وكان اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد نصحي مامور قسم شرطه ثانى سوهاج يفيد تلقيه إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول فتاة في العقد الثالث من العمر في حالة إعياء شديد بسبب ادعاء ابتلاعها جسم غريب بغرض الانتحار.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

استقالة المدير الفنى لنادى دينامو زغرب بعد الحكم بسجنه

ميسى يقود برشلونة للفوز على هويسكا 4-1 ليستعيد وصافة الدورى الإسبانى

ليفربول يحقق فوزا صعبا على ولفرهامبتون 1-0 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «To Sir، with Love» بقصر السينما

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتى

تفاصيل معركة نادرة بين نجيب محفوظ والعقاد

الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا بعنوان «المرأة والمجتمع المدنى» بالإسكندرية