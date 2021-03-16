فتاة بسوهاج تحاول الانتحار بابتلاع ٥ مشابك غسيل

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي حالة لفتاة حاولت الإنتحار بطريقة غريبة عندما حاولت التخلص من حياتها بابتلاع عدد من مشابك الغسيل.ونجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي أمس الاثنين في إجراء عملية جراحية استكشافية لإستخراج 3 مشابك كاملة بمعدة مريضة و5 أطراف أخرى منفصلة لمشابك بأمعاء نفس المريضة " ادعاء ابتلاع أجسام غريبة بغرض الانتحار".واستغرقت العملية 5 ساعات تحت قيادة الدكتور محمد أبو سديرة مدرس مساعد الجراحة العامة وبمساعدة كلا من الدكتور محمود ناصر والدكتور ادهم قدري بالإضافة إلى أطباء التخدير دكتور محمود عبداللطيف ودكتور احمد جمال ودكتور محمد يوسف.وعلى الرغم من صعوبة هذه الحالة إلا أنها لم تكن الاولى التي تستقبلها مستشفى سوهاج الجامعي وتتعامل معها بشكل احترافي.كما قام الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب والدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي بالمرور على الحالة للاطمئنان عليها بعد خروجها من غرفة العمليات، متقدمين بالشكر للفريق الطبي لسرعة الاستجابة والتعامل مع الموقف باحترافية.وكان اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد نصحي مامور قسم شرطه ثانى سوهاج يفيد تلقيه إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول فتاة في العقد الثالث من العمر في حالة إعياء شديد بسبب ادعاء ابتلاعها جسم غريب بغرض الانتحار.