«ست الحبايب» احتفالية بعيد الأم يحييها حسن شرارة وفرقتة.. الأحد

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري٬ بمقره الكائن بشارع الأزهر٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ في السابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 21 مارس الجاري٬ حفلًا فنيًا موسيقيًا٬ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.وتقام الاحتفالية تحت عنوان "ست الحبايب"٬ ويحييها الفنان الكبير الدكتور حسن شرارة، بمصاحبة فرقته سداسي شرارة في برنامج متميز٬ مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من وباء فيروس كورونا.ويتضمن الحفل باقة متنوعة ومختارة من الفقرات الموسيقية التي قدمتها الفرقة عبر مشوارها ومنها: "ست الحبايب٬ أمي الحبيبة٬ بحبك يا أمي٬ ليالي القاهرة٬ توحة٬ مناجاة صولو للعازف الدكتور أحمد شرارة٬ رقصة إسكندراني، لونجا رقصة الفراشة، من قلبي، ليالي المنصورة٬ لأجل النبي٬ أهلا شهر الصوم".يُذكر أن الفنان الدكتور "حسن شرارة" تتلمذ على يد والده الفنان عطية شرارة، درس الفيولينه على يد العديد من الخبراء الأجانب والمصريين، منهم تبشارش، إيراكلى، ومحمد حجاج.