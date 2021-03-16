ميسى يقود برشلونة للفوز على هويسكا 4-1 ليستعيد وصافة الدورى الإسبانى

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة، للفوز على ضيفه هويسكا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل رباعية برشلونة، ليونيل ميسي "هدفين" في الدقيقتين 13 و90، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 35، ومينجويزا في الدقيقة 53، بينما سجل رافا مير هدف هويسكا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 47.وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة ليستعيد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، وبفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.