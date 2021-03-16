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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جمعية مستشفيات أونتاريو الكندية: المقاطعة دخلت الموجة الثالثة من الجائحة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:20 ص
إصابة بكورونا
إصابة بكورونا
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قالت جمعية مستشفيات مقاطعة أونتاريو الكندية، إن المقاطعة الرئيسية في كندا دخلت الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

وفي تغريدة نُشرت اليوم، قالت جمعية مستشفيات أونتاريو إن السلالات المثيرة للقلق آخذة في الارتفاع بشكل حاد وأن عدد المرضى في العناية المركزة يرتفع.

وذكرت الجمعية: "نحن الآن في الموجة الثالثة"، مضيفة أن "الالتزام القوي بإجراءات الصحة العامة مطلوب بشكل عاجل لمنع اكتظاظ المستشفيات".

وأكتشفت المقاطعة 1268 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19.

في غضون ذلك، صرحت الدكتورة إيلين دي فيلا، المسؤولة الطبية للصحة في تورنتو، أنها تعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت المقاطعة في موجة ثالثة.

وقالت دي فيلا: "بالتأكيد، ليس هذا هو الاتجاه الذي نريد أن نرى الأرقام تسير فيه، ولكن، كما ذكرت، أعتقد أننا نمتلك بالفعل قدرا كبيرا من السيطرة هنا.

نحن نعرف ما الذي يحدث فرقا بالفعل، هذا الوباء لم ينته، نحن نقترب من خط النهاية لكننا لم نصل بعد".

وقال كبير المسؤولين الطبيين للصحة في أونتاريو، الدكتور ديفيد ويليامز، إن المقاطعة "تقع في تلك القاعدة من الموجة الثالثة" وأن واضعي النماذج يقومون بتقييم الوضع.

وأوضح ويليامز أن أونتاريو الآن في "سباق مع الزمن" حيث تزداد معدلات لقاح كوفيد-19.

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